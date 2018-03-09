بيع أقدم نادٍ في إسبانيا مقابل يورو واحد فقط

أعلن مجلس مدينة هويلفا، أمس، أن أقدم نادي كرة قدم في إسبانيا سيتم بيعه مقابل يورو واحد فقط.

ووفقاً لمجلس مدينة هويلفا، فإن نادي ريكرياتيفو دي هويلفا سيباع مقابل يورو واحد لسداد الديون المتراكمة على النادي.

وتوصلت شركة «يورو ساموب» لاتفاق مع مجلس مدينة هويلفا لشراء جميع أسهم النادي مقابل يورو واحد.

واحتفل نادي ريكرياتيفو بالذكرى 128 لتأسيسه في ديسمبر الماضي، لكنه يعاني من زيادة الديون بشكل كبيرة.

وبلغت ديون ريكرياتيفو المنافس بدوري الدرجة الثالثة الإسباني سبعة ملايين و600 ألف يورو، لكن تم سداد هذه الديون ضمن عملية البيع إلى شركة «يورو ساموب».