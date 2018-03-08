الآلاف يحتشدون للمشاركة في جنازة استوري

احتشد الآلاف من المشجعين في الميدان الكائن خارج كنيسة سانتا كروس في فلورنسا، اليوم الخميس، لإلقاء نظرة الوداع على جثمان قائد نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم دافيدي استوري.

ومن الحضور كان هناك ممثلين عن أندية أخرى ومسئولي كرة قدم ولاعبي فيورنتينا.

ويرجح أن المدافع البالغ من العمر 31 عاما تعرض لسكتة قلبية خلال نومه في الفندق قبل مباراة فيورنتينا التي كانت مقررة يوم الأحد أمام أودينيزي ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتم الاستعانة بمكبرات الصوت خلال مراسم القداس من أجل الوصول إلى الأشخاص الواقفين خارج الكنيسة.

وتزامنا مع وصول نعش استوري من مقر مركز التدريب التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم تم سماع أصوات عالية للتصفيق بين الحاضرين.

وسيتم دفن استوري، وهو والد لطفلة تبلغ من العمر عامين ونصف العام، غدا الجمعة في سان بيليحرينو تيرمي، القرية الواقعة قرب بيرجامو التي شهدت نشأته.

وكان أستوري بدأ مسيرته في الدوري الإيطالي مع فريق كالياري في سبتمبر 2008 . وبعد ست سنوات مع الفريق، انتقل إلى روما وقضى مع الفريق موسما واحدا قبل الانتقال لفريق فيورنتينا في 2014 .

ومدد اللاعب عقده مؤخرا مع فريق فيورنتينا حتى 2022 .

وخاض أستوري 14 مباراة دولية مع المنتخب الايطالي.

وقرر ناديا فيورنتينا وكالياري حجب القميص رقم 13 تخليدا لذكرى استوري.