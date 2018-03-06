فيديو.. بوتين يستعرض مهاراته الكروية أمام رئيس "فيفا"

تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو الكرة بأحد مكاتب الكرملين خلال احتفالية للروس قبل مئة يوم عن استضافتهم نهائيات كأس العالم.

ونشر الاتحاد الدولي للعبة فيديو على موقعه الرسمي يظهر فيه العديد من نجوم الكرة المستديرة يقومون بركل كرة المونديال "أديداس تيلستار 18" الجديدة وهي الكرة الرسمية للمونديال، كما ظهر في مقطعه النهائي رئيسا روسيا والفيفا يتبادلان تمرير الكرة في احد مكاتب الكرملين.

ولم يتم تحديد تاريخ تصوير الفيديو، ويعود آخر لقاء علني بين الرجلين إلى 12 فبراير الماضي.

وتستضيف روسيا نهائيات كأس العالم لاول مرة من 14 يونيو الى 15 يوليو المقبلين، وستقام المباريات على 12 ملعبا في 11 مدينة من كالينينغراد، الجيب الروسي بين بولندا وبيلاروسيا ودول البلطيق، وصولا إلى ايكاترينبورغ في الاورال.

من جهة أخرى، قال مدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف تشرتشيسوف في حديث لموقع الاتحاد الدولي على الانترنت: "تعالوا إلى روسيا بقلب مفتوح وحاولوا فهم هذا البلد والأماكن التي تزورونها".

واضاف: "كما يقولون في روسيا، فمن الأفضل أن نرى شيئا ما مرة واحدة بدلا من أن تسمع عنه مئة مرة"، في سعيه الى طمأنة مشجعي كرة القدم في وقت تبدو فيه العلاقات بين روسيا والدول الغربية في أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة.

ومن المقرر تنظيم احتفالات في جميع أنحاء البلاد قبل 100 يوم من العرس العالمي. ففي موسكو، من المقرر تنظيم حفل في الهواء الطلق لستة الاف متطوع سيعملون خلال مونديال 2018.

ونقلت وكالة انباء "ريا نوفوستي" عن وزير الرياضة الروسي بافل كولوبكوف قوله "من المهم ان نظهر روسيا كما هي: منفتحة ومضيافة وحديثة".