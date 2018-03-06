عقدت اللجنة المنظمة للاحتفال باليوم الرياضي الوطني بالفجيرة، مؤتمراً صحافياً أمس، في قاعة رجال الأعمال بالمنطقة الحرة، أعلنت خلاله الفعاليات الرياضية الـ 45 التي ستقام غداً، تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،