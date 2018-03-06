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فتح تحقيق قضائي في وفاة دافيدي أستوري

المصدر:
  • روما - وكالات
التاريخ:
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كشف مسؤول قضائي في مدينة اودينيزي الإيطالية أمس عن فتح تحقيق بوفاة مدافع فيورنتينا ومنتخب إيطاليا دافيدي استوري. وقال القاضي انطونيو دي نيكولو «فتحنا تحقيقاً بجريمة قتل عمد ضد مجهول في الوقت الحالي»، موضحاً أن هذا «إجراء إلزامي» في حالة من هذا النوع. ونقلت وسائل إعلام محلية عن دي نيكولو ترجيحه وفاة اللاعب «لأسباب طبيعية» . أما ناديه فيورنتينا، فلم يحدد أسباب الوفاة . وبحسب ما أدلى به لراديو راي كشف دي نيكولو أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتشريح جثة اللاعب البالغ 31 عاماً،، وقال دي نيكولو إن اللاعب توفي بعد «انهيار الدورة الدموية في القلب»، وهو نوع من النوبات القلبية.

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