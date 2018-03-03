«فيفا» يمنع إقامة مباراتين في العراق

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن نظيره الدولي (فيفا) تدخل لعدم إقامة مباراتين في كأس الاتحاد الآسيوي في العراق، نظرا للحظر الذي لا يزال مفروضا على استضافته للمباريات الرسمية، بحسب رسالة بعثتها الهيئة القارية إلى الأطراف المعنية أمس.

وكان من المقرر ان تقام في العراق مباراتان هذا الشهر، بين الزوراء والمنامة البحريني، والقوة الجوية والمالكية البحريني أيضا، في منافسات دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا ضمن كأس الاتحاد.

إلا أن المباراتين تم إرجاؤهما إلى أبريل المقبل، من دون تحديد مكان إقامتهما بعد، بحسب رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، مؤرخة الثاني من مارس، وموجهة من الأمين العام للاتحاد الآسيوي داتو ويندسور جون الى نظيره العراقي صباح الجبور، وتلقى الطرف البحريني نسخة منها.