جيمس.. ملك «التربل دبل»

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أصبح النجم ليبرون جيمس أكبر لاعب في التاريخ يحقق تربل دبل، بعد مساهمته في فوز فريقه كليفلاند كافالييرز الأربعاء على ضيفه بروكلين نتس 129-123 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

10

حقق «الملك» ليبرون جيمس 10 تربل دبل على الأقل في ثلاث من الفئات الإحصائية الفردية الخمس: (نقاط، متابعات، تمريرات حاسمة، سرقة الكرة أو صدها)، بتسجيله 31 نقطة مع 12 متابعة و11 تمريرة.

112

منذ استئناف الدوري بعد مباراة كل النجوم في 18 فبراير، حقق كليفلاند، بطل 2016 ووصيف البطل مرتين في الأعوام الثلاثة الأخيرة، فوزاً كبيراً على مضيفه ممفيس غريزليز 112-89 الجمعة قبل أن يمنى بهزيمة قاسية في عقر داره على يد سان انتونيو سبيرز 94-110.

26.6

جيمس (33 عاماً) في 10 مباريات خاضها في فبراير نجح في تحقيق معدل وسطي هو 26,6 نقطة و10,3 متابعات و10,4 تمريرات حاسمة، ونجح لأول مرة خلال مواسمه الـ 15 الناجحة جداً في البطولة، في تحقيق هذا المعدل الوسطي في فبراير دون أن يشاركه في هذا الإنجاز أي لاعب آخر.

31

الرقم القياسي السابق بالنسبة إلى السن يعود إلى الأسطورة ويلت تشامبرلاين الذي حقق آخر تريل دبل في شهر واحد، وذلك في مارس 1968 وهو في الحادية والثلاثين.

30000

خلال مسيرته الحافلة، قام جيمس بما يزيد على 8 آلاف تمريرة حاسمة وبعدد مماثل من المتابعات فضلاً عن تسجيله ما يزيد على 30 ألف نقطة.

35

الفوز الأخير لكليفلاند هو الـ 35 (مقابل 23 خسارة) للفريق الذي نافس بوسطن سلتيكس (41 مقابل 19) لجولات طويلة على صدارة المنطقة الشرقية قبل ظهور تورونتو رابتورز المتصدر الحالي (41 مقابل 17).