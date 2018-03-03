سبّاح عمره 100 عام يسجل رقماً قياسياً

سجل السباح الأسترالي، جورج كورونيس، الذي سيحتفل ببلوغه 100 عام، الشهر المقبل، رقماً قياسياً عالمياً، في سباق 50 متراً للسباحة الحرة، في فئته العمرية، خلال التصفيات المؤهلة لدورة ألعاب الكومنولث المقبلة.

وكان كورونيس (99 عاماً)، هو الوحيد في مجموعته للمرحلة العمرية، ما بين 100 و104 أعوام.

وسجل 56.12 ثانية في شوط واحد، في مركز جولد كوست للألعاب المائية، الذي سيستضيف منافسات السباحة، في دورة ألعاب الكومنولث المقبلة، التي ستقام ما بين الرابع و15 أبريل القادم.

وأقيم السباق قبل انطلاق التصفيات العادية، خصيصاً لإتاحة الفرصة لكورونيس، لمحاولة كسر الرقم القياسي، المسجل في هذه المرحلة العمرية، باسم البريطاني، جون هاريسون، في 2014، وهو دقيقة واحدة و31.19 ثانية.