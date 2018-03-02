النصر يعتمد التصميم النهائي لـ«الفيروز الأزرق»

اعتمد نادي النصر التصميم النهائي لاستاد آل مكتوم «الفيروز الأزرق»، بعدما تمت إضافة بعض التعديلات الجديدة عليه زادته رونقاً وجمالاً استعداداً لاحتضان جانب من منافسات كأس أمم آسيا التي تستضيفها الإمارات العام المقبل.

وكانت الأشغال انطلقت أكتوبر الماضي وحققت تقدماً وصل إلى أكثر من 30 %، حيث تم استكمال أعمال تركيز الدعائم والأساسات بعد هدم المدرجات القديمة وتسويتها بالأرض، ومن المتوقع أن تستلم اللجنة المنظمة لنهائيات كأس آسيا الملعب الجديد أكتوبر المقبل.

ويتسع الملعب الجديد لـ 15 ألف متفرج، وسيتم بناؤه بمعايير ومواصفات تتوافق مع الملاعب الأوروبية التي تساعد على جذب الجماهير وتوفر عامل الاستمتاع بمشاهدة المباريات سواء من داخل الملعب أو عبر النقل التلفزيوني، كما سيتم توسعة العيادة الطبية وصالة الجيم والمركز الإعلامي وقاعة المحاضرات وغرف تبديل الملابس للاعبين والحكام.