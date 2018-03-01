«ساندوتش» مجاني مع كل هدف لمحمد صلاح

قرر مطعم يقع في مدينة ليفربول يديره شاب مصري، تقديم «ساندوتش» من فلافل الحمص مجاناً لجميع الزبائن في كل مرة يحرز فيها محمد صلاح هدفاً.

ووفقاً لما نشرته صحيفة ليفربول إيكو، يتردد صلاح على المطعم بشكل دائم كونه يقدم الوجبات الشرقية التي يفضلها اللاعب. وقال مالك المطعم للصحيفة: «طعام محمد صلاح المفضل هو ساندوتش فلافل الحمص، وهي أكلة مصرية صحية.

من الآن وحتى نهاية الموسم الحالي سوف نقدم ساندوتشات طعمية الحمص مجاناً لزبائن المطعم في كل مرة يهز فيها صلاح الشباك». ويقدم صلاح مستويات رائعة مع ليفربول هذا الموسم، إذ أحرز 32 هدفاً إلى الآن في جميع البطولات مع الفريق الأحمر، ويحتل وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفاً وبفارق هدف عن المتصدر هاري كين.

وكان صلاح تألق بشدة منذ انضمامه إلى ليفربول وقال جوردان هندرسون قائد الفريق الإنجليزي: المستويات الرائعة التي يظهر بها محمد صلاح لم تكن مفاجئة بالنسبة لي، منذ أن شاهدت صلاح في فترة الإعداد للموسم الحالي أيقنت أن النجم المصري سيمنح الفريق إضافة قوية، ومع زيادة رصيده التهديفي مع الفريق، أداء محمد صلاح يتطور باستمرار.

وأضاف قائد ليفربول: تجربة محمد صلاح مع تشيلسي جعلته يعلم كل كبيرة وصغيرة عن أجواء الكرة الإنجليزية، وهو الأمر الذي لعب دوراً كبيراً في تألقه الآن، هو يلعب بثقة كاملة، ودائم التنوع في تسجيل الأهداف، علينا أن نعترف بأن صلاح له تأثير كبير مع الفريق، وأتوقع أن يتوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم إذا حافظ على مستواه. لندن - وكالات