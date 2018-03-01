روسيا تحبط هجوماً إرهابياً خلال كأس القارات

أكدت الحكومة الروسية أمس أنها أحبطت هجوماً إرهابياً خلال بطولة كأس القارات لكرة القدم الأخيرة والتي أقيمت العام الماضي.

وقال ايغور كولياجين، أحد المسؤولين باللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب، إن بعض المشتبه بهم تم القبض عليهم في يونيو 2017 في العاصمة موسكو. وكشفت السلطات الروسية عن أن هذه المجموعة كانت تعد لهجوم خلال إحدى مباريات البطولة. وأشارت السلطات الروسية، بدون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل، إلى أنه تم القبض على ألف شخص وتصفية العشرات من الخلايا الإرهابية.

واستضافت مدن بطرسبرغ وموسكو وسوتشي وكازان في الفترة ما بين 17 يونيو والثاني من يوليو 2017 بطولة كأس القارات، التي فازت ألمانيا بلقبها إثر تغلبها على تشيلي في النهائي. وتستضيف روسيا العام الجاري بطولة كأس العالم، الحدث الرياضي الأكبر في رياضة كرة القدم، والذي يقام في الفترة ما بين يومي 14 يونيو و15 يوليو في 11 مدينة روسية.

وكانت وزارة الرياضة الروسية واللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب قد أكدتا في وقت سابق أن الموقف الأمني سيكون تحت السيطرة خلال العرس الكروي الكبير. وقالت وزارة الرياضة الروسية: «لا يوجد أي خطر يهدد المباريات في روسيا».