وفاة نجم الكرة الإسبانية انريكي كويني

فقدت كرة القدم الإسبانية، أمس الثلاثاء، أحد أساطيرها عبر التاريخ، اللاعب انريكي كاسترو "كويني"، الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ 68 إثر أزمة قلبية داهمته أثناء تجوله بأحد الشوارع.

وكانت شبكة "كادينا كوبي" الإذاعية الإسبانية هي أول الجهات التي أذاعت خبر وفاة اللاعب السابق، كما كشفت عن ملابسات الوفاة وعمليات الإسعاف الطارئة التي أجريت لكويني داخل أحد المراكز الطبية والتي باءت جميعها بالفشل.

وبدأ كويني، الملقب بالساحر، مسيرته الرياضية بين صفوف نادي سبورتنج خيخون الإسباني في عام 1968 وبقى مع هذا الفريق حتى عام 1980 قبل أن ينتقل إلى برشلونة.

وفاز كويني مع برشلونة مرتين بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا عامي 1981 و1983 ومرة واحدة بلقب السوبر الأوروبي في نسخته القديمة عام 1982.

وفي العام 1987 عاد كويني إلى سبورتنج خيخون لينهي فيه مسيرته الطويلة.

وكان كويني، الذي فاز بلقب هداف الدوري الإسباني خمس مرات، محط اهتمام وسائل الإعلام في فبراير عام 1981 عندما تعرض لعملية خطف من قبل اثنين من الخارجين على القانون.

وتم تحرير كويني من قبضة خاطفيه في مدينة سرقسطة الإسبانية بعد 25 يوما.

وشارك اللاعب الراحل مع المنتخب الإسباني في بطولتين لكأس العالم (الأرجنتين 1978 وإسبانيا 1982) وشارك مرة واحدة في بطولة كأس أمم أوروبا والتي أقيمت في إيطاليا عام 1980.

وخاض كويني 35 مباراة دولية وسجل ثمانية أهداف.

ودخل كويني في السنوات الأخيرة في صراع مرير مع مرض السرطان وتمكن من الانتصار في هذه المعركة رغم المعاناة التي تكبدها خلال رحلة العلاج.