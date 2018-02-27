بولت يوضح حقيقة توقيعه مع نادٍ لكرة القدم

خيب أسطورة ألعاب القوى الجامايكي المعتزل أوساين بولت الآمال الثلاثاء، بكشفه ان إعلانه "التوقيع" مع ناد لكرة القدم، لا يعدو كونه مشاركة في مباراة خيرية لصالح منظمة اليونيسيف على ملعب أولد ترافورد التابع لنادي مانشستر يونايتد الانكليزي.

وكان بولت الذي لم يخف منذ أعوام عشقه لكرة القدم، قد أثار ترقبا واسعا منذ ليل الأحد في وسائل الاعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقوله "لقد وقعت مع فريق لكرة قدم"، وانه سيكشف هويته صباح الثلاثاء.

وأتى هذا "الكشف" عبر شريط فيديو قصير نشره بولت عبر حسابه على موقع "تويتر"، ترويجا لمباراة خيرية لصالح منظمة الامم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، ستقام في أولد ترافورد في 10 يونيو المقبل.

ويعود ريع المباراة التي يشارك فيها مشاهير بينهم المغني البريطاني روبي وليامس، لمساعدة الاطفال الذين يواجهون الخطر حول العالم.

وبعد الترقب الذي أثاره، لقي إعلان بولت (31 عاما) انتقادات من متابعيه عبر "تويتر"، اذ أعرب العديد منهم عن خيبة أملهم من هذا الاعلان، بعدما اعتقدوا ان بولت وقع عقدا للعب مع ناد محترف لكرة القدم.

ولم يخف بولت الذي اعتزل بعد بطولة العالم لالعاب القوى في لندن العام الماضي، شغفه بكرة القدم. وهو كان أعلن في يناير الماضي بأنه سيخوض تجربة في صفوف بوروسيا دورتموند في مارس المقبل.

وردد حامل الرقم القياسي العالمي في سباقي 100 م و200 م وثماني ذهبيات أولمبية، مرارا أن "حلمي الأكبر هو التوقيع مع مانشستر يونايتد" ناديه المفضل.