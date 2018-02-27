باريس سان جيرمان يكشف عن إصابة نيمار

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم أن نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا يعاني من التواء بالكاحل وشرخ في "مشط" القدم اليمنى.

وخرج اللاعب البرازيلي في الدقيقة 82 من مباراة فريقه أمام مارسيليا، أول أمس الأحد، إثر تعرضه لإصابة خلال صراعه مع مدافع الفريق المنافس، بونا سارا، على الاستحواذ على الكرة.

وغادر نيمار، 26 عاما، ملعب اللقاء وعلامات الألم الشديد تبدو عليه واضعا يديه فوق وجهه تعبيرا عن غضبه وحسرته بسبب الإصابة.

وأثارت إصابة نيمار قلق النادي الباريسي الذي يستعد لخوض لقاء مصيري أمام نظيره الإسباني ريال مدريد في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامته في السادس من مارس المقبل.

وفاز الفريق الإسباني في مباراة الذهاب 3 / 1، مما يجعل من مباراة العودة لقاءً مصيريا لباريس سان جيرمان في ظل الشكوك التي تحيط بمصير نجمه البرازيلي.