النرويجية بيورغن تدخل التاريخ الأولمبي من أوسع أبوابه

باتت النرويجية ماريت بيورغن أنجح رياضية في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية الشتوية بعدما حصدت الميدالية الذهبية لسباق تزلج اختراق الضاحية لمسافة 30 كيلومترا أمس ضمن فعاليات أولمبياد بيونغ تشانغ.

ورفعت بيورغن رصيدها من الميداليات الأولمبية إلى ثماني ذهبيات وأربع فضيات وثلاث برونزيات. وفي آخر مشاركة لها في الأولمبياد، نجحت بيورغن /37 عاما/ في الفوز بسباق اختراق الضاحية في ساعة واحدة و22 دقيقة و 17.6 ثانية.

ونالت الفنلندية كريستا بارماكوسكي الميدالية الفضية بفارق دقيقة واحدة و 49.5 ثانية عن بيورجن فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى السويدية ستينا نيلسون بفارق دقيقة واحدة و 58.9 ثانية عن الصدارة.

وأصبحت بيورغن أنجح رياضية في تاريخ الأولمبياد، حيث أضافت لرصيدها القياسي ذهبيتين وفضية واحدة وبرونزيتين في خمسة سباقات شاركت بها في بيونج تشانغ.

ونجحت بيورغن في الانفراد بالرقم القياسي لعدد الميداليات الأولمبية متخطية إنجاز مواطنيها اينار بيورندالن وبيورن دايهلي. وقادت بيورغن بلادها النرويج لصدارة جدول الميداليات في بيونج تشانج برصيد 14 ذهبية و14 فضية و11 برونزية متفوقة على ألمانيا التي أحرزت 14 ذهبية وعشر فضيات وسبع برونزيات.