آخر الأخبار

النرويجية بيورغن تدخل التاريخ الأولمبي من أوسع أبوابه

المصدر:
  • بيونغ تشانغ - د ب أ
التاريخ:

بيورغن تذرف دموع الفرح بالإنجاز التاريخي | رويترز

طباعة Email

باتت النرويجية ماريت بيورغن أنجح رياضية في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية الشتوية بعدما حصدت الميدالية الذهبية لسباق تزلج اختراق الضاحية لمسافة 30 كيلومترا أمس ضمن فعاليات أولمبياد بيونغ تشانغ.

ورفعت بيورغن رصيدها من الميداليات الأولمبية إلى ثماني ذهبيات وأربع فضيات وثلاث برونزيات. وفي آخر مشاركة لها في الأولمبياد، نجحت بيورغن /37 عاما/ في الفوز بسباق اختراق الضاحية في ساعة واحدة و22 دقيقة و 17.6 ثانية.

ونالت الفنلندية كريستا بارماكوسكي الميدالية الفضية بفارق دقيقة واحدة و 49.5 ثانية عن بيورجن فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى السويدية ستينا نيلسون بفارق دقيقة واحدة و 58.9 ثانية عن الصدارة.

وأصبحت بيورغن أنجح رياضية في تاريخ الأولمبياد، حيث أضافت لرصيدها القياسي ذهبيتين وفضية واحدة وبرونزيتين في خمسة سباقات شاركت بها في بيونج تشانغ.

ونجحت بيورغن في الانفراد بالرقم القياسي لعدد الميداليات الأولمبية متخطية إنجاز مواطنيها اينار بيورندالن وبيورن دايهلي. وقادت بيورغن بلادها النرويج لصدارة جدول الميداليات في بيونج تشانج برصيد 14 ذهبية و14 فضية و11 برونزية متفوقة على ألمانيا التي أحرزت 14 ذهبية وعشر فضيات وسبع برونزيات.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon