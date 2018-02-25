بوشار تتوصل لتسوية في قضية «ارتجاج المخ»

توصلت الكندية أوجيني بوشار لتسوية مع الاتحاد الأميركي للتنس أول من أمس بعدما رفعت دعوى قضائية ضده بسبب سقوطها في غرفة التدريب خلال بطولة أميركا المفتوحة 2015، ما أدى إلى انسحابها وإصابتها بارتجاج في المخ. وتحيط السرية ببنود التسوية.

وقالت بوشار للصحافيين «مر عامان ونصف وأنا سعيدة جداً بأن القضية أغلقت». وأضافت المصنفة الخامسة على العالم سابقاً ووصيفة بطلة ويمبلدون «أشعر بالتحرر وبالارتياح وبالسعادة الآن».

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هيئة محلفين حكمت لصالح بوشار وقضت بأن يدفع الاتحاد الأميركي 75 بالمئة من التعويض إلى بوشار التي وجدت الهيئة أنها تتحمل جزءا من الإهمال وقدرت أن نسبتها 25 في المئة. وقال بنيديكت موريلي محامي بوشار «موكلتي جيني وأنا في غاية السعادة بعد هذه التسوية». وأضاف «نالت جيني حكما لصالحها وأصبحت القضية الآن من الماضي ويمكنها التركيز فقط في اللعب».