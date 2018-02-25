اعتقال أولمبي كندي بتهمة سرقة سيارة

ذكرت تقارير إعلامية في كوريا الجنوبية وكندا، أمس، أن الشرطة الكورية تجري تحقيقات مع رياضي كندي بأولمبياد بيونغ تشانغ 2018 ، ألقت القبض عليه بتهمة سرقة سيارة.

وأضاف التقرير أن الرياضي الكندي، قام بمعاونة زوجته ومدربه، بسرقة سيارة «هامر». ومضى التقرير ، أن الأشخاص الثلاثة توجهوا بالسيارة إلى القرية الأولمبية، واكتشفت الشرطة لاحقاً أن نسبة الكحول في عينات الدم التي سحبت منهم، تتجاوز الحد المسموح به. وذكرت قناة «سي.بي.سي» التلفزيونية الكندية أن الرياضي المتورط، هو محترف التزلج الحر ديف دانكان.

وقال كريس أوفرهولت، الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية الكندية «يمكننا التأكيد أن حادثاً وقع مع الشرطة ونعلن أيضاً أن الأشخاص الخاضعين للتحقيقات يرتبطون بفريقن».