فريق كرة قدم مصري يفوز بنتيجة هي الأغرب في العالم

في واقعة غريبة من نوعها، تمكن فريق كرة قدم مصري من الفوز في مباراة بنتيجة 21-0.

الواقعة التي أثارت الجدل في الأوساط الكروية المصرية حدثت في دوري الدرجة الرابعة، حيث تمكن فريق سند بسط من الفوز على عريق عمال طنطا بهذه النتيجة الثقيلة والمريبة.

واحتل فرق سندبسط المركز الثالث قبل المباراة، بفارق 3 نقاط و17 هدف عن فريق محلة مرحوم، صاحب المركز التاني، في جدول الترتيب، وبالتالي احتاج للفوز بفارق 18 هدف ليتمكن من الصعود للمركز التاني والتأهل للدورة المؤهلة لدوري الدرجة الثالثة، قبل أن يفوز بنتيجة 21-0.

وارتفع رصيد سندبسط، بهذا الفوز، إلى 20 نقطة، ليتساوي في عدد النقاط مع فريق محلة مرحوم، متفوقًا عليه في عدد الأهداف المحرزة، وتمكن من التأهل إلى دورة الترقي المؤهلة لدوري الدرجة الثالثة، بحسب ما أكدت صحيفة "المصري اليوم".

وطالب مسؤولو نادي محلة مرحوم اتحاد الكرة المصري بالتحقيق مع المسؤولين بالفريقين.

من جانبه، قرر اتحاد الكرة عدم اعتماد نتيجة المباراة، وإحالة المسؤولين في الناديين للتحقيق.