وفاة شرطي خلال مباراة بلباو وسبارتاك يثير غضب «فيفا»

أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس عن أسفه العميق لوفاة شرطي إسباني الليلة قبل الماضية إثر أزمة قلبية خلال اشتباكات بين مشجعي أتلتيك بلباو وسبارتاك موسكو قبل مواجهة الفريقين في إياب دور الـ32 بالدوري الأوروبي، مندداً بجميع أشكال العنف.

وقال ناطق باسم فيفا إنه فيما يخص الأمن خلال مونديال 2018 بروسيا، فإن الاتحاد يثق في الاتفاقات المعنية وإجراءات السلطات الروسية واللجنة المنظمة.

وتابع: «كما وقع في كأس القارات العام الماضي، تبنت روسيا أعلى معايير الأمن لمواجهات احتياجات حدث رياضي حاشد مثل المونديال».