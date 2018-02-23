ميدو مرشح لتدريب شباب سان جرمان

أعلن المهاجم الدولي المصري السابق أحمد حسام «ميدو» أمس عن «مفاوضات متقدمة» لتدريب فريق الشباب في نادي باريس سان جرمان، نافياً توقيعه مع متصدر الدوري الفرنسي كما أشارت تقارير محلية.

وكتب ميدو في حسابه على موقع تويتر «أؤكد أن لا صحة لما ذكرته بعض الصحف المصرية عن توقيعي عقد تدريب فريق الشباب لباريس سان جرمان، ولكن هناك مفاوضات وصلت لمراحل متقدمة بين الطرفين وربما ستكون هناك اخبار جيده قريبا إن شاء الله..».

وأشرف ميدو (34 عاما) سابقاً على الزمالك وأحرز معه كأس مصر في 2014 وهو بعمر الثلاثين، والإسماعيلي ووادي دجلة وكان مستشاراً فنياً في لييرس البلجيكي.