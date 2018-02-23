اسينسيو.. من «الدكة» إلى صناعة التاريخ

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

على الرغم من الإبقاء عليه بصورة شبه دائمة في دكة بدلاء ريال مدريد، إلا أن ماركو اسينسيو تمكن من دخول تاريخ النادي الملكي، بعد أن منح الفريق هدفه رقم 6 آلاف في تاريخ الدوري الإسباني.

13

عاني اسينسيو من مشكلات صحية تتعلق بمستوى النمو لعظام ركبتيه، وظل أسيراً لها حتى بلغ الثالثة عشرة من عمره، وكان من الممكن أن تنهى مسيرته الرياضية مبكراً جداً.

15

تعرض لصدمة نفسية قوية عندما رحلت والدته ماريا عن الحياة بعد معاناة مع مرض السرطان، وكان حينها في الخامسة عشرة من عمره.

12

تألق بشدة في موسم 2015، عندما أعاره الريال إلى إسبانيول، حيث تمكن من صناعة 12 تمريرة حاسمة للفريق الثاني لمدينة برشلونة.

25

منح النادي الملكي أول أهدافه هذا الموسم، عندما سجل هدفاً رائعاً من بعد 25 ياردة في شباك الغريم الأزلي برشلونة في ذهاب كأس السوبر الإسبانية.

2023

حرص الريال على الحفاظ على الموهبة الصاعدة، وقام في 28 سبتمبر 2017 بتمديد عقده اللاعب حتى 2023، بعد موسم واحد فقط من انضمامه فعلياً للفريق الأول للنادي الملكي.

20

سجل 20 هدفاً خلال 73 مباراة لعبها مع النادي الملكي، منها الهدف رقم 6 آلاف للريال في الدوري الإسباني.

في سطور

الاسم: ماركو اسينسيو ويلسين

تاريخ الميلاد: 21 – 1 – 1996

مكان الميلاد: بالما – إسبانيا

الطول: 1.80 سم

الخانة: وسط مهاجم – جناح

الأندية

مايوركا 2013 – 2014

ريال مدريد 2014