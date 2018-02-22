الشرطة تلقي القبض على «معتاد الإجرام» سيميدو لاعب فياريال

ألقت الشرطة الإسبانية، أول من أمس، القبض على البرتغالي روبن سيميدو، لاعب نادي فياريال الإسباني، على خلفية مزاعم ارتكابه جريمتي اعتداء وسرقة ضد أحد الأشخاص.

وشارك سيميدو في عدة أعمال عنف في السابق، حيث اعتدى ذات مرة على أحد الشباب بضربه بزجاجة على رأسه، كما قام بتهديد بعض الأشخاص بسلاح ناري لدى خروجه في إحدى المرات من نادي فياريال.

وكشف نادي فياريال أن لاعبه البرتغالي لم يخض تدريبات الفريق، أمس، بسبب وجوده في قسم الشرطة للإدلاء بأقواله حول الواقعة المتهم بارتكابها. وأوضح الشخص المعتدى عليه أن سيميدو وابن عمه كانا من بين الأشخاص الذين قيدوه وتعرضوا له بالضرب ليقوموا بعد ذلك بسرقة منزله في فالنسيا.

وأفادت مصادر بأن المعتدين قاموا بعد تقييد الشخص المذكور وحبسه في إحدى الغرف، بسرقة مفتاح منزله وقام اثنان منهم بالدخول إلى هذا المنزل من أجل سرقة أموال وأشياء أخرى. وأوضحت صحيفة «لاس بروبينسياس» أن الضحية كان يعاني من كدمة وإصابة في الكاحل.