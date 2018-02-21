ابن دروغبا يسير على خطى والده

أعلن غانغون الفرنسي لكرة القدم أن إيزاك ابن ديدييه دروغبا مهاجم تشيلسي السابق انضم إلى أكاديمية الفريق تحت 19 عاماً.ويسير اللاعب الشاب البالغ عمره 17 عاماً على خطى والده المخضرم الذي خاض 50 مباراة مع غانغون قبل أن ينتقل إلى أولمبيك مرسيليا ثم تشيلسي حيث سجل هناك 164 هدفاً في 381 مباراة مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب دروغبا قائد ساحل العاج السابق والبالغ عمره 39 عاما في حسابه على إنستغرام «لا يمكنني أن أشعر بفخر أكبر من ذلك بإيزاك دروغبا».وقضى دروغبا تسع سنوات ناجحة في تشيلسي وتوج بأربعة ألقاب في الدوري إضافة إلى لقب أبطال أوروبا .