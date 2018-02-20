بريان شو.. أقوى رجل «دفع رباعي» في العالم !

في مسابقة «سترونغ مان» العالمية التي أقيمت في الولايات المتحدة مؤخراً، وصف المراقبون بريان شو بأنه أقوى رجل في العالم، فيما لقبه آخرون برجل الدفاع الرباعي القوي نظراً لقوة ذراعيه، حيث يمكنه بسهولة هزيمة أي شخص يحاول منافسته بمسابقة لي الذراع. وذكر موقع «مترو» البريطاني أن بريان يستهلك يوميا 12000 سعر وكل وجبة من وجباته اليومية الثلاث تضاهي الوجبات الثلاث لرجل كامل النمو طوال اليوم.

وينتعل بريان حذاء قياس 17. ويبدو عملاقاً بكل المعايير، حيث يبلغ طوله 6 أقدام و8 بوصات بينما يبلغ وزنه نحو 180 كيلوغراما. وتبدو ذراع مدربه هزيلة مقارنة بذراعه.

وفي هذه الأحوال يمكن تخيل أن بريان مغرور بنفسه، لكنه على النقيض من ذلك متواضع جدا ومحبوب وأنيس مع الناس. وقد فاز بلقب أقوى رجل في العالم أربع مرات منذ العام 2009. كما فاز بمسابقتين للقوة في عام 2011، وهو إنجاز نجح في تكراره في العام 2015. وفاز بست ميداليات ذهبية في سلسلة مسابقات أقوى رجل في العالم.

لكنه لم يكتف بالظهور واللمعان في مسابقات القوى، فلديه سجل مدهش في رفع الأثقال، فقد تمكن من رفع 238 كيلوغراماً إلى أعلى الذراعين بينما رفع 460 كيلوغراماً إلى مستوى الوركين.