أسطورة «بينالدو»

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البعض أطلق عليه بينالدو، كسخرية من عدد الأهداف التي سجلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ضربات جزاء، ولكن الواقع، أن ضربات الجزاء التي أحرزها الدون في مسيرته، وآخرها هدفه في مرمى باريس سان جيرمان، ما هي إلا نقطة في بحر غزير من الأهداف في تاريخ اللاعب.

600

تخطى رونالدو حاجز الـ 600 هدف في مسيرته التي بدأت من الدوري البرتغالي، إلى البريميرليغ، ووصولاً إلى الليغا، وتنوعت أهدافه، ما بين التسديدات البعيدة وألعاب الهواء، والمراوغات المباشرة مع المنتخب البرتغالي والأندية التي لعب لها في الدوريات المحلية أو دوري أبطال أوروبا.

البطولة عدد ضربات الجزاء عدد الضربات المسجلة النسبة المئوية

البريميرليغ 13 11 84.60 %

الليغا 71 60 75.7 %

التشامبيونزليغ 16 14 86 %

البرتغال 10 6 60 %

الإجمالي 110 91 82.6

12

بدأت حكاية رونالدو مع ضربات الجزاء في موسم 2011-2012، عندما حصل على فرصة تسديد ضربات الجزاء، وكانت نسبة إجادته للتسجيل تفوق التوقعات، حيث أحرز 12 هدفاً من 13 ضربة جزاء، الأمر الذي أعطى للأجهزة الفنية الثقة في النجم البرتغالي لتولي تسديد ضربات الجزاء.

2

حارسان فقط هما من أخفق رونالدو أمامهما مرتين في تسجيل ضربات الجزاء، الأول هو المعتزل كارلوس كاميني حارس مرمى ملقة، وحارس مرمى فالنسيا السابق دييغو ألفيس.

13 %

الشائعات تقول إن رونالدو أسطورة صنعتها ضربات الجزاء، والحقيقة أن نسبة ضربات الجزاء من الأهداف التي سجلها في الليغا، هي 20 %، بينما كانت نسبته في البريميرليغ 13 % فقط، بينما في دوري أبطال أوروبا، فنسبته 12.6 %، من إجمالي أهدافه الـ 106.