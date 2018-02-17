ميكايلا شيفرين تدفع ثمن مرضها في الأولمبياد الشتوي

دفعت الأميركية ميكايلا شيفرين ثمن مرضها فحلت رابعة في سباق التعرج، ووضع النمساوي ماتياس ماير حداً لهيمنة النروجيين في التعرج السوبر طويل، الجمعة، في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونع تشانغ الكورية الجنوبية.

واحتفظت ألمانيا بصدارة ترتيب الذهبيات (9)، بفارق ثلاث عن كل من النروج وهولندا. وعانت شيفرين حاملة اللقب والمرشحة بقوة لنيل الذهبية من المرض، فحصدت السويدية فريدا هانزدوتر ذهبية سباق التعرج في التزلج الالبي. وحلت شيفرين، ابنة كولورادو ومتصدرة كأس العالم، رابعة في مرورها الأول وثالثة في الثاني. وكشفت بعد السباق أنها عانت من شيء يشبه الفيروس، وقد تقيأت قبل الانطلاق.