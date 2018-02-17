إيقاف حكم أهدى الترجي ركلة جزاء في عيد الحب

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم إيقاف الحكم كريم الخميري بسبب الأخطاء الكارثية التي ارتكبها خلال كلاسيكو الترجي التونسي والنجم الساحلي (3-2) حيث منح الترجي ركلة جزاء وهمية في الدقيقة 84 غيرت مجرى المباراة، إذ مكنته من التعادل 2-2 قبل أن يضيف الهدف الثالث في الوقت البديل، حيث كان النجم يلعب منقوصاً من لاعبين أقصيا من الميدان للاحتجاج على الصافرة المنحازة للترجي.

ووصف مدرب النجم الساحلي خير الدين ماضوي الخطأ التحكيمي الفادح بأنه هدية من الحكم للترجي في عيد الحب، مستهزئاً من غرابة القرار الظالم. ولم يخف الفني الجزائري استياءه من أداء الحكم واعتبره نجم المباراة، مشدداً على أن مردوده لا يعكس بالمرة السمعة التي تحظى بها كرة القدم التونسية التي ستكون موجودة في مونديال روسيا 2018.

واستند الاتحاد التونسي لكرة القدم في إيقاف الحكم كريم الخميري حتى نهاية الموسم إلى نخبة من خبراء التحكيم في مقدمتهم المونديالي السابق علي بالناصر.

وتسود الوسط الرياضي التونسي مخاوف كبرى من تكرار أخطاء الحكام في ديربي العاصمة بين النادي الأفريقي والترجي بعد غد الأحد، ومن تكرار أحداث الشغب في المدرجات نتيجة الغضب على تلاعب الحكام. وتتهم الأندية التونسية اتحاد الكرة ولجنة الحكام بمجاملة الترجي من خلال التلاعب في التعيينات وتوصية الحكام بمساعدة الترجي وتجلى ذلك بحصوله على 9 ركلات جزاء أغلبها مشبوه حتى الآن.