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عبد الله المري يتوج الفرق الفائزة في الرماية التكتيكية

المصدر:
  • الشارقة - وام
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توج اللواء عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أمس الفرق الفائزة في مسابقة الرماية التكتيكية التي أقيمت ضمن منافسات الدورة الـ36 من بطولة وزارة الداخلية للرماية المقامة بميادين الرماية بمعسكر الخضيرة بالذيد وتستمر حتى 22 فبراير الجاري.

حضر حفل التتويج كل من العميد وليد سالم الشامسي مدير عام كلية الشرطة بأبوظبي والعميد خالد علي شهيل نائب رئيس اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي والعقيد علي المنصوري مدير إدارة الشؤون الرياضية بشرطة دبي. وقام اللواء عبدالله خليفة المري واللواء سيف الزري الشامسي وكبار الضباط بتفقد ميادين الرماية التكتيكية البالغ عددها /‏ 18 /‏ ميدانا والتي تم تصميمها وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية.

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