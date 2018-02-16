الهلال والأهلي يشعلان الدوري السعودي

يعود الهلال، المتصدر وحامل اللقب، وملاحقه الأهلي إلى أجواء منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد مشاركتهما في الجولة الأولى بدوري أبطال آسيا. ويلتقي الهلال مع مضيفه الشباب في الرياض، ويحل الأهلي ضيفاً على الفيحاء في المجمعة (شمال الرياض) اليوم، في الجولة الثانية والعشرين.

وحقق الأهلي فوزاً مهماً على تراكتور الإيراني بهدف دون مقابل في مسقط، فيما تعادل الهلال مع ضيفه العين الإماراتي من دون أهداف في الرياض في الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا، مع العلم أن المنافسة «تقريباً» انحصرت بينهما قبل 6 جولات من ختام المسابقة التي يتصدرها الهلال بـ 43 نقطة يليه الأهلي بـ41 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن النصر «الثالث.