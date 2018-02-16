تشارلوت كالا.. تاريخ من ذهب

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دخلت السويدية تشارلوت كالا تاريخ الألعاب الأولمبية الشتوية من أوسع أبوابه، بعد أن تمكنت من حصد الذهبية الثالثة لها في ثلاث دورات على التوالي بعد فوزها بذهبية سباق التزلج لمسافة 15 كلم.

2003

انطلقت مسيرة كالا مع سباقات التزلج على الجليد في عام 2003، وهي في السادسة عشرة من عمرها، وتمكنت سريعاً من فرض نفسها بين أبطال بلادها لتنضم إلى منتخب السويد لسباقات المسافات الطويلة.

2008

عرفت أول تتويج لها على مستوى العالم بعد الفوز بسباق 10 كلم، ضمن بطولة العالم عام 2008، في مدينة نوفاميستو التشيكية، واضعة أول ميدالية ذهبية في رصيدها.

2010

حصلت على الميدالية الذهبية الأولمبية الشتوية الأولى لها في مدينة فانكوفر الكندية، وهي في الثانية والعشرين من عمرها بفوزها بسباقها المفضل 10 كلم.

2014

كادت أن تغادر أولمبياد سوتشي الروسية بلا ميدالية، بعد احتلالها المركز الثاني في سباقي 10 كلم و15 كلم، لكنها استغلت مشاركتها مع الفريق السويدي في سباق التتابع 4 في 5 كلم، وحصلت على الذهبية الثانية لها.

2018

فرضت نفسها على تاريخ الأولمبياد، منذ اليوم الأول لأولمبياد بيونغ تشانغ الحالي، بعد أن حصلت على أول ذهبية في البطولة، عقب فوزها بسباق 15 كلم، متقدمة على النرويجية المخضرمة مارين بيورغن وبفارق 7.8 ثوان فقط.

في سطور

الاسم: مارينا تشارلوت كالا

تاريخ الميلاد: 22 ـ 7 ـ 1987

مكان الميلاد: نوربوثتين ـ السويد

الطول: 1.62 سم

البداية الاحترافية: 2003

الانتصارات الفردية: 12 مركز أول