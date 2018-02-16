إماراتي يشارك في دوري السلة الأميركي

يشارك لاعب منتخب كرة السلة للأولمبياد الخاص الإماراتي بطي الشيزاوي في المباريات الاستعراضية الموحدة لكرة السلة الأميركية في دوري المحترفين التي انطلقت أمس، وتتواصل حتى 19 الجاري في لوس أنجليس التي تشهد إقبال لاعبي الأولمبياد الخاص من ذوي الإعاقة الذهنية من دول عدة، إلى جانب أشهر نجوم كرة السلة الأميركية ، بهدف دعم الرياضات المدمجة في الأولمبياد الخاص.

وجاء ذلك الترشيح من خلال التعاون المشترك بين الأولمبياد الخاص الإماراتي ومنظمة الأولمبياد الخاص الدولي، الذي تم من خلاله ترشيح بطي سفيراً للدولة في هذا المحفل الرياضي العالمي، بعدما سبق له أن قدم أداءً مميزاً في الألعاب الصيفية للأولمبياد الخاص عام 2015 .