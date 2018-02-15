مجلس دبي الرياضي ينتج الحلقة الثانية من مسلسل «غرس» الكرتوني

أنتج مجلس دبي الرياضي الحلقة الثانية من مسلسل «غرس» الكرتوني الذي يهدف إلى توعية اللاعبين بالقيم والأخلاق الإيجابية، وتحمل الحلقة عنوان «إرادة أصحاب الهمم» وشارك في الأداء الصوتي للحلقة الطفل ظاهر محمد خميس حارب المهيري سفير الإيجابية والمؤثر اجتماعيًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتهدف الحلقة الثانية من المسلسل إلى إبراز قدرات أصحاب الهمم على تحقيق الإنجازات والتغلب على جميع التحديات، ومثل الطفل ظاهر المهيري شخصية طفل من أصحاب الهمم على كرسي متحرك في مشهدين مختلفين مع الشخصية الرئيسية وبطل المسلسل «فايز» حيث يتغلب عليه في مباراة كرة سلة ويعلمه أنه يمكن التغلب على أي تحدٍّ يواجهه في حياته.

وتتضمن الحلقات موضوعات مختلفة تهدف إلى غرس القيم والسلوكيات الحميدة، ومن بينها موضوع الروح الرياضية، وأصحاب الهمم، واستثمار مواقع التواصل الاجتماعي.