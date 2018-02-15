الفرنسية بيرين لافونت (19 عاماً) تحيي الجمهور بعد فوزها بذهبية التزلج الحر في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي.
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خامس أيام مهرجان سموه للهجن العربية الأصيلة الذي يقام من 10 حتى 20 الجاري في ميدان المرموم بدبي.
دافع نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي جونزالو هيغواين، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، عن نفسه ضد الانتقادات التي تعرض لها عقب إهداره ضربة جزاء في المباراة أمم توتنهام الإنجليزي أول من أمس،
الفرنسية بيرين لافونت (19 عاماً) تحيي الجمهور بعد فوزها بذهبية التزلج الحر في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي.
أهدى مصور البيان في الفجيرة المدرب الأسطورة مارادونا صوراً تخصه وهو في قمة النشوة والسعادة، وذلك عقب فوز فريقه في الدقائق الأخيرة على الحمرية في الجولة الأخيرة ضمن دوري الدرجة الأولى،
شهدت النسخة السابعة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز في فئة النجمتين التي انطلقت أمس، برعاية اتحاد الإمارات للفروسية،
أنتج مجلس دبي الرياضي الحلقة الثانية من مسلسل «غرس» الكرتوني الذي يهدف إلى توعية اللاعبين بالقيم والأخلاق الإيجابية،
أثارت طريقة احتفال اللاعب البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، المعار من ريال مدريد الإسباني إلى صفوف نادي فلامينغو البرازيلي،
أعلن نجوم العالم التحدي قبل انطلاق طواف أبوظبي بمساراته الجديدة الخمسة، خلال الفترة من 21-25 فبراير الجاري، لمسافة 687 كم،
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينطلق في الساعة الواحدة من ظهر اليوم،
يلتقي شباب الأهلي- دبي وضيفه حتا على ملعب استاد راشد بدبي في الخامسة والنصف من مساء اليوم، في إياب دور الثمانية من كأس الخليج العربي،
يحول الجزيرة أنظاره اليوم إلى كأس الخليج العربي عندما يستضيف دبا في الثامنة مساءً على استاد محمد بن زايد في إياب دور الثمانية،
أكد الإنجليزي الدولي السابق فرانك لامبارد أن ما يمكن أن يقال عن فريق مانشستر سيتي أنه لا يقارن بأي فريق في العالم حالياً،