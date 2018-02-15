تحية

المصدر:
  • أ ب
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 الفرنسية بيرين لافونت (19 عاماً) تحيي الجمهور بعد فوزها بذهبية التزلج الحر في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي.

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