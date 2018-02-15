دافع نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي جونزالو هيغواين، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، عن نفسه ضد الانتقادات التي تعرض لها عقب إهداره ضربة جزاء في المباراة أمم توتنهام الإنجليزي أول من أمس،