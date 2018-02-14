21

المصدر:
  • بيونغ تشانغ - وكالات
التاريخ:
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أصبح النرويجي يوهانيس كلايبو (21 عاماً و114 يوماً) أمس، أصغر بطل أولمبي في تاريخ منافسات التزلج ، بعد تتويجه بذهبية سباق السرعة. ويخلف كلايبو، السويدي غوندي سفان المتوج بذهبية 15 كلم عام 1984، عندما كان يبلغ من العمر 22 عاماً و32 يوماً.

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