أصبح النرويجي يوهانيس كلايبو (21 عاماً و114 يوماً) أمس، أصغر بطل أولمبي في تاريخ منافسات التزلج ، بعد تتويجه بذهبية سباق السرعة. ويخلف كلايبو، السويدي غوندي سفان المتوج بذهبية 15 كلم عام 1984، عندما كان يبلغ من العمر 22 عاماً و32 يوماً.