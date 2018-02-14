كأس العالم في دبي 21 الجاري

ينتظر أن تشهد دبي 21 فبراير الجاري حدثاً مشوقاً لعشاق كرة القدم. ففي إطار جولة كأس العالم 2018 كوكاكولا، وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، ستصل الكأس التي تتوق لحملها أقوى فرق كرة القدم العالمية، في ذلك اليوم إلى دبي لتتجول في محطات قصيرة بين أشهر معالم الإمارة، ومنها محطة في برواز دبي.

وينتظر الملايين في العالم انطلاق مسابقات كأس العالم لكر ة القدم روسيا 2018 الصيف المقبل، حيث تعد البطولة أكثر من مجرد لعبة، فهي مناسبة لتوحيد الناس وتحفيزهم، كما تجمع بين مختلف أطياف البشر وأعراقهم وأصولهم للمرح معاً والحماسة والاحتفال.