شاب سوري من ضحايا الحرب يتحدى الإعاقة ويمارس كرة القدم.
لمشاهدة الـملف PDF أضغط هنا تُعد رياضة الجوجيتسو من الرياضات الفتية التي لاقت قبولاً كبيراً لدى أطياف متعددة من المجتمع
خسر فريق الإمارات الأول لكرة القدم، تجربته الودية التي جرت أمس على ملعبه الخضراوي برأس الخيمة أمام سونينغ الصيني بخمسة
أقال نادي العروبة مدرب الفريق الكرواتي روديون عقب هزيمة فريقه أمام الفجيرة، السبت الماضي ضمن الجولة الـ12 من دوري
أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن سعادته بتجمع أهل الهجن في مهرجان
نستهل الحديث عن رياضة النبلاء بتقديم تجربة اتحاد الإمارات للجوجيتسو الناجحة بشهادة الجميع، التي وضعت الاتحاد بفضل الدعم
أكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن اللعبة أصبحت تمارس تقريباً في كل أسرة، وتحظى منافساتها
أصبح النرويجي يوهانيس كلايبو (21 عاماً و114 يوماً) أمس، أصغر بطل أولمبي في تاريخ منافسات التزلج ، بعد تتويجه بذهبية
سجّل ستيفن كوري 22 نقطة ليقود غولدن ستيت وريورز حامل اللقب إلى فوز كبير بنتيجة 129-83 على فينكس صنز في دوري السلة
رفع الظفرة من درجات إعداده لمباراته أمام النصر في الجولة 17 من دوري الخليج العربي، التي يدخلها الفريق بمعنويات عالية
تستكمل مباريات الأسبوع الخامس عشر من دوري الصالات في السابعة من مساء اليوم بمواجهتي اتحاد كلباء صاحب المركز الثامن
تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي
استضافت قناة دبي المائية سباق «مهرجان قوارب التنين الشعبي» أحد أكثر السباقات حماسة وجماهيرية في الصين بمشاركة أكثر من