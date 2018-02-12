صيحة النصر

البلجيكية إليز مرتنيز تطلق صرخة النصر بعد الفوز على الفرنسية بولين بارمنتير في كأس الاتحاد لتنس السيدات.
غادرت قبل قليل على متن طائرة خاصة أقلعت من مطار العين، بعثة فريق العين لكرة القدم، متوجهة إلى العاصمة السعودية الرياض،
طوت النسخة الخامسة لطواف دبي للدراجات الهوائية صفحتها تاركة ما لا يقل عن 10 مشاهد تحكي روعتها وتوثق أجمل تفاصيلها،
حقق نيوكاسل يونايتد أول فوز له على ملعبه منذ أكتوبر الماضي، فخرج منتصراً على حساب ضيفه مانشستر يونايتد (1 - صفر) في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم،
شهدت أول الفترات الصباحية للمهرجان أمس، 20 شوطاً في سن الحقاقة من بينها اثنا عشر شوطاً للهجن من الإنتاج الخاص لأبناء القبائل،
أشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية راعي حفل ختام البطولة،
أبدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد، إعجابها باللعبة وحرصها على التواجد في معظم بطولات كارتييه،
البلجيكية إليز مرتنيز تطلق صرخة النصر بعد الفوز على الفرنسية بولين بارمنتير في كأس الاتحاد لتنس السيدات.
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ظهر أمس، بميدان المرموم،
يبحث الوحدة عن أول فوز على الأندية الأوزبكية، عندما يحل ضيفاً على لوكوموتيف في الثالثة من مساء اليوم،
تغادر في الحادية عشرة من صباح اليوم على متن طائرة خاصة تقلع من مطار العين الدولي، بعثة فريق العين لكرة القدم،
أعلن اتحاد الإمارات للفروسية عن تنظيم بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز في نسخته السابعة، وبطولة كأس لونجين للأمم في ذات المنشط في الفترة من 14 حتى 17 فبراير الجاري
تقدم راشد خلف الحبتور عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لرياضة البولو، باستقالته من عضوية مجلس إدارة الجمعية،