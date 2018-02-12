صيحة النصر

المصدر:
  • أ ف ب
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 البلجيكية إليز مرتنيز تطلق صرخة النصر بعد الفوز على الفرنسية بولين بارمنتير في كأس الاتحاد لتنس السيدات.

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