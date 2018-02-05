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الدوري الإنجليزي

00:00

واتفورد - تشيلسي

 

الدوري الإسباني

01:00

لاس بالماس - ملقا

 

الدوري المصري

19:00

المقاصة - المصري

 

الدوري السوداني

21:00

حي العرب - أهلي عطبرة

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