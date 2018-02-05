الدوري الإنجليزي
00:00
واتفورد - تشيلسي
الدوري الإسباني
01:00
لاس بالماس - ملقا
الدوري المصري
19:00
المقاصة - المصري
الدوري السوداني
21:00
حي العرب - أهلي عطبرة
الدوري الإنجليزي
00:00
واتفورد - تشيلسي
الدوري الإسباني
01:00
لاس بالماس - ملقا
الدوري المصري
19:00
المقاصة - المصري
الدوري السوداني
21:00
حي العرب - أهلي عطبرة
كشف صلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة، مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس،
المجرية تيميا بابوش تحتفل بلقب بطولة تايوان للتنس بعد فوزها على الأوكرانية كاترينا كوزلوفا في المباراة النهائية أمس.
يقوم النجم محمد خلفان المعار من الوصل للفجيرة، بدور «المنقذ» لمدرب الفجيرة الإسطورة الأرجنتينية مارادونا،
أيدت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة في اجتماعها أمس، برئاسة المستشار سعيد الزحمي، العقوبات التي وقعتها لجنة الانضباط على عمر عبدالرحمن «عموري»..
الدوري الإنجليزي 00:00 واتفورد - تشيلسي الدوري الإسباني 01:00 لاس بالماس - ملقا الدوري
لم يكن الفوز الكاسح بسبعة أهداف نظيفة واستعادة الصدارة بوصوله للنقطة 35، هو كل ما خرج به العين من مباراته أمام ضيفه فريق نادي عجمان أول من أمس..
بحضور ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، اختتمت عصر أمس،
ترافقت ظاهرة غريبة جداً، مع الأهداف التي يسجلها الويليزي آرون رامزي نجم وسط أرسنال بداية من أول هدف للاعب الذي انضم إلى صفوف «المدفعجية» قبل عشرة أعوام من الآن،
اطمأن المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة على برنامج المنتخب الأول واستراتيجية العمل التي يتبعها الإيطالي ألبرتو زاكيروني مدرب منتخبنا الوطني استعداداً لنهائيات كأس آسيا،
عاد الجزيرة إلى الانتصارات بعد غياب عن الفوز دام 4 جولات كاملة، حيث كان آخر انتصار له في الدوري يوم 30 نوفمبر الماضي،
لم ينجح المصري أيمن الرمادي، مدرب فريق نادي عجمان في إخفاء حالة الحزن التي يشعر بها بعد أن مني فريقه بخسارة قاسية أمام مضيفه العين ..
أكد الهولندي تين كات المدير الفني للجزيرة أن فريقه يستحق الفوز، عطفاً على استحواذ الكرة بنسبة 70%،