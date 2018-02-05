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المصدر:
  • إي بي إيه
التاريخ:
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 المجرية تيميا بابوش تحتفل بلقب بطولة تايوان للتنس بعد فوزها على الأوكرانية كاترينا كوزلوفا في المباراة النهائية أمس.

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