نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» أمس صورة لسموه وهو يقبل خيلاً، وعلق سموه عليها برموز تشير إلى حب الخيل.