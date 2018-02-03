«الأولمبية» تتدخل لحل أزمة الاتحاد الإيطالي

المصدر:
  • روما - أ ف ب
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روبرتو فابريتشيني رئيساً للاتحاد الإيطالي | أرشيفية

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دخلت اللجنة الأولمبية الإيطالية أول من أمس على خط حل أزمة اتحاد القدم بتعيينها روبرتو فابريتشيني، مفوضاً للإشراف عليه إثر أزمة كانت آخر تجلياتها فشله الأسبوع الماضي في انتخاب رئيس جديد.

وسيعاون، فابريتشيني، أمين عام اللجنة الأولمبية المحلية، نجم دفاع ميلان السابق أليساندرو «بيلي» كوستاكورتا والخبير القانوني أنجيلو كلاريتسيا، وذلك بعد فشل الجمعية العمومية للاتحاد الإيطالي الاثنين بانتخاب رئيس خلفاً لكارلو تافيكيو المستقيل من منصبه.

واستقال تافيكيو نتيجة فشل منتخب إيطاليا، بطل العالم أربع مرات، في بلوغ نهائيــات مونديــال روســ يا 2018.

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