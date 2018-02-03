«مرسى ياس» تستضيف تحدي كأس بورشه

بعد أقل من خمسة أيام على ختام آخر سباق استضافته حلبة دبي أوتودروم ضمن منافسات البطولة، يعود تحدي كأس بورشه جي تي 3 الشرق الأوسط ليفتح صفحةً جديدةً من صفحاته مع التصفيات المؤهلة. حيث تستضيف حلبة مرسى ياس إحدى جولات الموسم التاسع من سلسلة بطولة سباقات السيارات الإقليمية بمشاركة السائقين الذين سيبذلون قصارى جهدهم للاقتراب من اعتلاء منصة التتويج النهائية للبطولة أكثر فأكثر.

وباعتبارها الجولة الأخيرة التي تستضيفها الإمارات، والجولة الرابعة على صعيد البطولة العالمية، سيشهد المشجعون احتدام المنافسة للظفر بالنقاط في عطلة نهاية الأسبوع قبل توجه السائقين إلى البحرين للمشاركة في آخر جولتين. وسيفتح باب المنافسة في جميع الفئات، حيث تفصل 68 نقطة فقط بين السائقين الذين يحتلون المراكز الستة الأولى.