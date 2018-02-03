لجنة دوري المحترفين تكرّم قدامى الإعلاميين الرياضيين بالدولة

في إطار مبادراتها المجتمعية والإعلامية قامت لجنة دوري المحترفين لكرة القدم بتكريم قدامى الصحفيين والإعلاميين الرياضيين بالدولة، وكان في مقدمتهم الزملاء بجريدة البيان: محمد الجوكر المستشار الإعلامي للجريدة، والصحفي بهاء الدين عطا، والمصور الصحفي ناصر بابو، وذلك لعطائهم عبر سنوات طويلة بالصحافة الإماراتية على مختلف الأصعدة.

وجاء ذلك على هامش مباراة الشارقة وحتا التي أقيمت أمس ضمن مباريات الجولة 16 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، والتي أقيمت بملعب الشارقة، والتي انتهت بفوز حتا على صاحب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف.