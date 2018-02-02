«الفورمولا 1» يبادر.. لا لجميلات المنصات الرياضية

أطلقت مؤسسة «بروفشنال دارت كوربوريشن»، شرارة البدء، لإيقاف الاستخدام العنصري للجميلات والعارضات في منصات الرياضة، وقررت الشركة توقف استخدام عارضات «الفورمولا 1»، قبيل انطلاق السباقات العالمية للشركة.

كما تم إيقاف عمل الفتيات اللاتي يقدمن الهدايا للأبطال الفائزين في السباق، مع بدء الموسم الجديد، في بادرة تعكس قرار مؤسسة «بروفشنال دارت كوربوريشن» في بريطانيا، إنهاء هذه الممارسات الدعائية، التي توطدت أثناء السباقات منذ أمد طويل، ويتم فيها مرافقة اللاعبين أو أبطال السباق إلى الحلبة أو مسرح الأحداث. وفي تعليقه على ذلك، قال شين براتشيز المدير الإداري للعمليات التجارية في «فورميولا ون»، في بيان له: «لقد بحثنا خلال العام المنصرم، عدداً من المجالات التي شعرنا أنها تحتاج إلى تحديث، لكي تكون متناغمة مع رؤيتنا بشأن هذه الرياضة العظيمة». أضاف: «وفي حين أن توظيف هؤلاء العارضات كان يتم منذ عقود، فإننا نشعر أن هذه الممارسة لم تعد تتسق مع قيم علامتنا التجارية، ومن الواضح أنها تتناقض مع معاييرنا الاجتماعية في العصر الحاضر».

وما زالت رياضات أخرى توظف العارضات الشهيرات للصعود على المنصة، موزعات ابتسامتهن، دون أن يفعلن شيئاً، أو خلال الجولات أو أشواط المباريات، بحجة أنهن يسلين الجمهور قبيل الأحداث الرياضية وخلالها، وهو الأمر الـــذي اعترضــت عليه الكثير من المنظمات الحقوقيـــة النسائية، واعتبرت أن فيه إهانة للمــرأة، وتكريس دورها في عرض الجمال، ما يتنافى مــع القيمة الحقيقــة للمرأة فــي العصر الحديــث.