كارولين فوزنياكي تبتسم بعد 9 أعوام

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أخيراً، وبعد تسعة أعوام من محاولتها الأولى للحصول على لقب «غراند سلام» تمكنت الدنماركية كارولين فوزنياكي من الحصول على أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى لتنس السيدات بعد الفوز بلقب أستراليا المفتوحة.

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نجحت فوزنياكي في أن تصبح أول لاعبة من الدول الأسكندنافية تعتلي صدارة التصنيف العالمي لسيدات التنس.

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تمكنت من البقاء على قمة اللاعبات لـ 67 أسبوعاً على التوالي في الفترة من أكتوبر 2010 إلى يناير 2012، وتأمل أن تكرر الإنجاز نفسه بعد أن عادت إلى القمة يوم الاثنين الماضي.

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كانت أول لاعبة، تتمكن من تحقيق 6 من بطولات رابطة المحترفات العالمية، خلال فترة لا تتجاوز 12 شهراً بعد أن حققت ذلك خلال الفترة من مارس 2010 وحتى يناير 2011.

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دخلت إلى عالم الاحتراف في الكرة الصفراء وهي في سن الخامسة عشرة من عمرها، ونجحت في الحصول على أول لقب في بطولات الشباب عام 2006، عندما حصلت على لقب بطولة ليفربول الإنجليزية.

عائلة رياضية

تنحدر الدنماركية ذات الأصول البولندية من عائلة رياضية بالكامل، فوالدها كان محترفاً لكرة القدم، وكذلك شقيها الأكبر، بينما كانت والدتها نجمة منتخب الدنمارك للكرة الطائرة.

في سطور

الاسم: كارولين بيوتير فوزنياكي

تاريخ الميلاد: 11 – 7 – 1990

مكان الميلاد: أودنسه – الدنمارك

الطول: 1.77 سم

تاريخ الاحتراف: 18 – 7 – 2005

الجوائز المالية: 29.891.038 يورو