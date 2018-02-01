شارابوفا تعود للمشاركة في بطولة دبي

تنهي ماريا شارابوفا فترة غيابها عن المشاركة في بطولة دبي للتنس والتي استمرت 12 عاما بعد أن وافقت اللاعبة الروسية على المشاركة في البطولة التي تقام 19 من الشهر الجاري .

وسيرحب المسؤولين بالبطولة بعودة الوصيفة السابقة ، التي خسرت نهائي 2006 أمام جوستين هينين، عندما تخوض منافسات بطولة دبي.

وتغلبت شارابوفا، الفائزة خمس مرات ببطولات الجائزة الكبرى (جراند سلام)، على مارتينا هينجيز وليندساي ديفنبورت في آخر ظهور لها بالبطولة قبل أكثر من عشرة أعوام.

وعقب عودتها من عقوبة الإيقاف 15 شهرا بسبب المنشطات، وصلت شارابوفا /30 عاما/ إلى الدور الثالث ببطولة أستراليا المفتوحة الأخيرة، حيث خسرت من أنجيليك كيربر.

وستتنافس شارابوفا في هذه البطولة مع جاربين موجوروزا الفائزة ببطولة ويمبلدون ، وكيربر وكارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى على العالم سابقا.

كما تشارك في البطولة أيضا إلينا سفيتولينا حاملة اللقب والفائزة ببطولة بريسبن هذا العام، وماديسون كيز وصيفة بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، وأفضل لاعبة في أستراليا أشلي بارتي.