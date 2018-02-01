إنجاز تاريخي لهاردن في دوري المحترفين

بات نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن مسجل العدد الأكبر من النقاط (60) في مباراة يحقق فيها «تريبل دبل» في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة. وحقق هاردن (28 عاماً) إنجازه في المباراة التي تفوق فيها فريقه على أورلاندو ماجيك، أول من أمس، بنتيجة 114-107.

ويعود الرقم السابق لأكبر عدد من النقاط مع «تريبل دبل»، إلى أسطورة شيكاغو بولز مايكل جوردان (1992)، ولاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر راسل وستبروك (مارس الماضي)، اللذين سجلا 57 نقطة. كما حطم هاردن رقماً قياسياً لفريقه، إذ بات مسجل أكبر عدد من النقاط في مباراة واحدة، متفوقاً على كالفين مورفي الذي سجل 57 نقطة عام 1978.