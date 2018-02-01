«تاجر الوصل» الإلكتروني يخطف الأضواء

خطف معرض التاجر الإلكتروني بنادي الوصل، الأضواء، حيث لاقت المبادرة تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور، الذي حضر لقاء الإمبراطور بنظيره الشارقة ، ضمن منافسات الجولة 14 لدوري الخليج العربي، وأقيم المعرض، بالتعاون بين نادي الوصل ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، حيث اكتظت ساحة استاد زعبيل بالجمهور، الذي حرص على الشراء من معرض التاجر، والتعرف إلى منتجاته المختلفة والمنوعة.

يقول عبد اللطيف الظبياني، أحد المشاركين في الفعالية: «نشكر نادي الوصل ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، على إتاحة الفرصة لتنظيم مثل هذا المعرض، الذي لاقى ترحيباً كبيراً من قبل الجمهور، كما نشكرها لدعم الشباب والأسر المنتجة المواطنة ضمن مبادرة «التاجر الإلكتروني»، التي تدفع الشباب نحو العمل والإنتاج، وتمنى الظبياني أن تعمم التجربة على باقي الأندية.

وأضاف: «لقد حرصنا على المشاركة في الفعالية، حيث قدمنا أنواع الطعام المختلفة، ومنها الأطعمة الشعبية التي تلقى رواجاً كبيراً، كما أن المعرض يتضمن عدداً من المنتجات الأخرى، التي تم تصنيعها بأيدٍ إماراتية مواطنة، وأوضح أن مثل هذه المبادرات تصب في دعم فئة الشباب والأسر المنتجة.