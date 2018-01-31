إيطاليا تفشل في انتخاب رئيس لاتحاد الكرة

المصدر:
  • روما - وكالات
التاريخ:
طباعة Email

تفاقمت الأزمة التي يعانيها اتحاد كرة القدم الإيطالية منذ فشل منتخبه في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018، مع عدم تمكن الاتحاد أول من أمس من انتخاب رئيس جديد خلفاً لكلاوديو تافيكيو الذي استقال قبل أكثر من شهرين.

وبعد جمعية عمومية وأكثر من جولة اقتراع، فشل أي من المرشحين الثلاثة - رئيس رابطة الهواة كاسيمو سيبيليا، ورئيس رابطة الدرجة الثالثة غابرييلي غرافيننا، ورئيس رابطة اللاعبين المحترفين الدولي السابق داميانو توماسي، في نيل الغالبية المطلوبة للفوز.

وأقيمت عملية الاقتراع على رغم تحذير رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية جيوفاني مالاغو من أن الفشل في انتخاب رئيس جديد سيؤدي إلى وضع الاتحاد تحت وصاية اللجنة الأولمبية.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon