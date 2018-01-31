إيطاليا تفشل في انتخاب رئيس لاتحاد الكرة

تفاقمت الأزمة التي يعانيها اتحاد كرة القدم الإيطالية منذ فشل منتخبه في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018، مع عدم تمكن الاتحاد أول من أمس من انتخاب رئيس جديد خلفاً لكلاوديو تافيكيو الذي استقال قبل أكثر من شهرين.

وبعد جمعية عمومية وأكثر من جولة اقتراع، فشل أي من المرشحين الثلاثة - رئيس رابطة الهواة كاسيمو سيبيليا، ورئيس رابطة الدرجة الثالثة غابرييلي غرافيننا، ورئيس رابطة اللاعبين المحترفين الدولي السابق داميانو توماسي، في نيل الغالبية المطلوبة للفوز.

وأقيمت عملية الاقتراع على رغم تحذير رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية جيوفاني مالاغو من أن الفشل في انتخاب رئيس جديد سيؤدي إلى وضع الاتحاد تحت وصاية اللجنة الأولمبية.