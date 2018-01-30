استعداد

المصدر:
  • أ ف ب
التاريخ:
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اليابانية سكاي براون ابنة التسع سنوات، تتحضر منذ الآن للمشاركة في مسابقة التزلج على الأمواج التي تدخل إلى البرنامج الأولمبي للمرة الأولى ضمن أولمبياد طوكيو 2020.

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